Yangında can kaybı yaşanmazken, yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Turgut Özal Caddesi'nde bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Osmangazi’deki yangından yaklaşık 4-5 saat önce Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’nde bulunan başka bir palet fabrikasında da yangın çıktığı öğrenildi. Yıldırım’daki yangının da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Peş peşe yaşanan palet fabrikası yangınlarıyla ilgili ekipler inceleme başlatırken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

