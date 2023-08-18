Bursa'da meydana gelen ilginç bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir dolmuş şoförü ile yolcular arasında yaşanan diyalog, yolculuk esnasında başlayan bir tartışma sonucunda ortaya çıktı.

Yolculuk sırasında arka koltukta oturan kadın yolcuların sohbetine katılan dolmuş şoförü, aniden kendini beklenmedik bir tartışmanın içinde buldu.

"SİZE NE BENİM EVİMDEN ARABAMDAN"

Yolcuların sohbetlerinden dolayı şikayetçi olan şoför "Benim peşimi, evimi bırakın. Bak saygısızlığa devam ediyorsunuz. Size ne benim evimden arabamdan... Evliymişim, kimi verecen abla bana? Kim beğendi beni... E niye soruyorsun benim evli olduğumu?" dedi.

İlginç görüntüler saniye saniye kaydedildi.