Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Temmuz ayı birinci oturumu Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplatısını Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında belediye meclis salonunda yapılan programla gerçekleştirdi.

Sorunlara çözüm için çabaladıklarını belirten Başkan Bozbey, ”Mudanya'daki körfez için ulaşım aşamasının dememesine başlayacağız. Saatleri de cumartesi günü açıklayacağız, seferlerin ne zaman düzenleneceği gibi durumları kamuoyu ile paylaşacağız. Yarın Keles'teyiz bir başka gün başka yerde. Belediye başkanlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bizler belediye olarak sorunlara çözüm bulmaya çalışan, çabalayan anlayışa sahibiz. Dünya hukuk gününü kutluyorum, hukukun üstünlüğünü savunan ve arkasında duran bir çizgide yürümeye devam ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”sözlerini kullandı.

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun, BUSKİ Arıtma Tesisleri'nin İleri Biyolojik Arıtma Tesisine dönüşümü ile ilgili raporu kabul edildi.

Temmuz ayı ilk oturumunda Ulaşım Komisyonu'nun, Botanik Parkı'na "Erdem Saker Botanik Parkı" isminin verilmesi ile ilgili raporu onaylandı. Botanik Park'a eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdem Saker'in adı verilecek.