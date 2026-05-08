Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri katılım sağladı. Turnuvanın gerçekleştirilmesine Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası katkı sundu. Dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen organizasyonda personeller hem rekabet etti hem de kurumlar arası dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdi.

Programa; Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Sayar ve Nilüfer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Akın da katılım sağladı.

Satranç turnuvasının ardından gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası da personeller için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sporun birleştirici etkisinin ön plana çıktığı etkinlikte derece elde eden personele kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada başarılı olan personele verilecek hediyelerin ise 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında düzenlenecek şölen programında takdim edileceği belirtildi.

Kurum yetkilileri, bu tür sosyal ve sportif faaliyetlerin personeller arasındaki dayanışmayı artırdığını, motivasyona katkı sunduğunu ve mesleki birlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.