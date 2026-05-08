İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı’na getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunulurken, pazarda renkli görüntüler oluştu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarla besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. “Kol koparan pazarlıklar” olarak nitelendirilen anlarda alıcı ve satıcıların uzun süre fiyat konusunda anlaşmaya çalıştığı görüldü. Zaman zaman yükselen sesler ve geleneksel pazarlık yöntemleri pazara damga vurdu.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların kurbanlıkları tek tek inceleyip fiyat aldığı, besicilerin ise hayvanlarının özelliklerini anlatarak satış yapmaya çalıştığı görüldü. Pazarda önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.