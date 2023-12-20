Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki F.K, kendisine gelen telefonu açtı. Telefonda kendini polis olarak tanıtan şüpheli ‘adınız hırsızlık olayına karıştı” diyerek evde bulunan altın ve dövizleri kapıya gelecek kişiye vermesini istedi. Yaşlı kadın durum üzerine 750 Euro, 1100 leva, 39 Cumhuriyet, 2 küçük altın, 1 çift küpe, 1 gram altın, 1 bileziği toplayıp poşete koydu. Kapıya gelen şüpheli yaşlı kadından 600 bin lira değerinde ziynet ve döviz olan poşeti alıp kayıplara karıştı.

Parası geri gelmeyen emekli kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin A.S olduğunu belirledi. Adım adım şüpheliyi takip eden polis ekipleri, şahsın Sakarya’da oturduğu ve İstanbul’dan Bursa’ya taksiyle geldiğini tespit etti. Savcılık kararıyla teknik takibe alınan şüphelinin Urfa’da M.A.Y ile işbirliği içinde yaşlı kişileri tespit edip dolandırdığını belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 1 laptop, 11 adet sim kartı ve 1 hafıza kartı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.