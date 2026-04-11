Nesine 2. Lig çıkma mücadelesi veren İnegöl Kafkasspor, son deplasman maçında Kestel Çilekspor’un konuğu olacak. Şampiyonluğa inanan binlerce taraftarın Kestel ilçesine akın etmesi bekleniyor. Ancak Kafkasspor’a verilen 65 kişilik kontenjan nedeniyle, çok sayıda taraftarın maçı dışarıdan takip etmek zorunda kalacağı öğrenildi. Maçın kritik öneme sahip olması nedeniyle Bursa Emniyetinin maçla ilgili olağanüstü önlemler alması bekleniyor.

İnegöl Kafkasspor’un maçı kazanması durumunda Kestel Çilekspor, kümede kalma şansını Bursa Nilüfer FK ile İnkılsapspor’un puan kaybetmesi durumunda son haftaya taşıyacak. Ancak bu iki takımın kazanması durumunda olası bir mağlubiyet alması durumunda Kestel Çilekspor, BAL ligine düşecek.

Bu hafta sonunda Bursa Nilüferspor, deplasmanda Silivrispor’un konuğu olacak. İnkılaspsor ise deplasmanda küme düşen Edirnespor’un konuğu olacak. Kestel Çilekspor’un Kafkasspor’a yenilmesi, Bursa Nilüferspor’un ise Silivrispor’a yenilmesi durumda son hafta bu iki takım karşı karşıya gelecek ve iki Bursa ekibinden biri küme düşecek. Bu nedenle Kestel Çilekspor için İnegöl Kafkasspor maçı, hayati önem taşıyor.

İnegöl Kafkasspor ise maçı kazanması durumunda son maçını İnegöl’de Bursa Yıldırımspor ile oynayacak. Şu an Çorlu1947 takımının 1 puan üzerinde yer alan İnegöl temsilcisi, olası bir puan kaybında şampiyonluğu zora sokmuş olacak. Ancak Kafkasspor’un yenmesi, Çorlu1947’nin ise bu hafta oynayacağı Yalova FK maçında puan kaybetmesi durumunda İnegöl ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkasspor arasındaki mücadele 12 Nisan Pazar günü (yarın) Kestel İlçe Stadyumunda saat 14.00’de başlayacak.