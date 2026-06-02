Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmeyi, yazma becerilerini geliştirmeyi ve edebiyata olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Küçük Yazarlar Atölyesi'nde katılımcılar hikaye kurgulama, karakter oluşturma ve duygu ile düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme konusunda eğitim alıyor. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen program sayesinde çocuklar, hem düşünme becerilerini geliştiriyor hem de kendi özgün öykülerini kaleme alma fırsatı buluyor.

Çocukların kişisel gelişimine katkı sunan Küçük Yazarlar Atölyesi'nin son buluşması, Emek Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Eğitmen Pelin Yılmaz'ın rehberliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yazarlığın temel dinamiklerini öğrenirken, hayallerini kelimelere dönüştürmenin heyecanını yaşadı.

'Atölye çalışmasına katılan çocuklar derslerinde başarılı oluyor'

Küçük Yazarlar Atölyesi kapsamında daha önceki gruplarla kitap çıkarttıklarını söyleyen Yazarlık Eğitmeni Pelin Yılmaz, '4 haftalık atölye çalışmasının sonunda her çocuğun kendi metnini üretmesini hedefliyoruz. Atölye sona erdikten sonra da çocukların okumaya ve yazmaya kendi istekleriyle devam etmelerini amaçlıyoruz. Burada onlara okuma ve yazmayı sevdirmeye çalışıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz atölyelerden, çocukların derslerinde daha başarılı olduklarına dair olumlu geri dönüşler aldık' şeklinde konuştu.

Küçük Yazarlar Atölyesi'ne katılan çocuklar ise etkinlik sayesinde hem yeni bilgiler öğrendiklerini hem de yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.