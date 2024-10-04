Sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif rüzgar bekleniyor. Akşam saatlerinde ise bulutların artmasıyla birlikte sıcaklık 16 dereceye düşecek.

Yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların artarak 25-26 dereceye ulaşması öngörülüyor.

İnegöl’de bugün hava durumu parçalı bulutlu ve 20 derece. Gün boyunca hafif bir rüzgar etkili olacak. Öğleden sonra sıcaklık 23 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. İlerleyen günlerde yağış beklenmiyor ve hafta sonu sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.