Bursa'da bisikletini aracına sığdıramayan genç ilginç bir çözüm buldu. Yan koltuktaki arkadaşı camdan sarkarak bisikleti eliyle kontrol etti. İlginç yolculuk kameraya yansırken, şaşkına dönen vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

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Gemlik ilçesinde bir otomobil sürücüsü araca sığdıramadığı bisikleti için arkadaşıyla ilginç yönteme başvurdu.

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Sürücü direksiyon başına geçerken, yan koltuktaki arkadaşı ise bisikleti camdan sarkarak kontrol etti. İkilinin garip çözümünü şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları kayda aldı.

Kaynak: İHA