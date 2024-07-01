Kaza, İznik ilçesi Yeni Çevre Yolu Sansarak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKD 533 plakalı aracın sürücüsü hızla ilerlerken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen, 10 yaşındaki Kadir Ateş’e çarptı. Kazanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ateş’i hemen hastaneye sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA