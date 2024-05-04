Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekiplerince baba E.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA