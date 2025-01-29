Uzun süredir Bursa’da yeni bir cezaevi yapılması noktasında çalışma yapılmasına rağmen henüz net bir adım atılamadı.

Bursa’da ki ilçe belediyelerinin kendi bölgelerinde cezaevi yapılmasına sıcak bakmaması nedeniyle yapımı geciken yeni cezaevi, Bursa’da yeni sorunların açılmasına neden oldu.

Nilüfer İlçesi’nde toplamda 34 bin 100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 5 Bloktan oluşan 1382 kapasiteli Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumu uzun bir süredir tam kapasiteyle hizmet veriyor.

NÖBETLEŞE UYUYORLAR

Mahkum yakınları ve avukatlarının iddiasına göre cezaevinde boş yatak olmaması nedeniyle, tutuklular ranzaları paylaşmaya ve nöbetleşe uyumaya başladılar. Hatta bazı mahkumların yer yatağı da kurdukları iddia ediliyor.

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumunda şu an kapasitesinin en az iki katı mahkum kaldığı da yine iddialar arasında.

1382 kapasitesi bulunan cezaevinde 2500’den fazla mahkumun tutulduğu tahmin ediliyor.

YENİ CEZAEVİ ACİLEN YAPILMALI

Ak Parti hükümetinin 3 yıl sürecek tasarruf tedbirleri kapsamında yatırımları durdurma kararı alması nedeniyle yeni cezaevi yapılmasının kısa vadede yapılması mümkün görünmüyor.

Ancak yaşanan yatak sorunu ve beraberinde oluşan güvenlik, sağlık gibi sorunların artması nedeniyle yeni cezaevinin Bursa’ya acil olarak kazandırılması isteniyor.

Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.