Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’da 2014 yılından beri 'Adam Öldürme' suçundan aranan ve 11 yıldır firarda olan 42 yaşındaki Serdar O., JASAT ekiplerinin üç aylık takibi sonucunda saklandığı İsmetpaşa Mahallesi’nde yakalandı.

Firari şahsın sahte kimlikle İsmetpaşa Mahallesi’nde gündelik olarak tarım işlerinde çalıştığını tespit eden JASAT ekipleri, firari şahsa yönelik operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, operasyon sonrası 11 yıldır aranan Serdar O.’yu İsmetpaşa’da kıskıvrak ele geçirdi. Şahsın, adam öldürme suçundan 1 adet suç kaydının olduğu doğrulandı.

Yakalanan firari şahıs, daha sonra savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.