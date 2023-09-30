Bursa’nın Gemlik ilçesinde Jandarma istihbarat ekiplerince yapılan operasyonda sahte ve yabancı menşeili 3190 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce takibi yapılan *Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında; İstanbul İlinden Gemlik ilçesindeki kargo firmasına koli içerisinde yüklü miktarda sahte/yabancı menşeili tıbbi ilaçların geleceği ve Bursa İl merkezi ile İlçelerinde kaçak sahte ilaçların piyasaya sürüleceği yönünde bilgi elde edildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gemlik Jandarma Komutanlığı dün icra edilen operasyon neticesinde, Gemlik İlçesi Kargo Şubesine F.Y. (40) isimli şahıs tarafından açık kimliği belirlenemeyen H.B. isimli şahsa gönderilen 1 adet koliye Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konuldu

Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde açılan kolide piyasa değeri 850 bin lira olan bin 500 adet Viagra, bin 440 adet Cialis,

80 adet Vega 100, 90 adet Vegaxes, 40 adet Laydera, 40 adet Super kamagra marka olmak üzere toplam 3 bin 190 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Savcılığın talimatıyla 2 şühheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.