Kırklareli’nde yemek yerken boğazına et parçası kaçan vatandaş, işletme müdürünün yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir firmanın yemekhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş başvurusu için firmaya gelen bir vatandaş, öğle saatinde yemeğe davet edildi. Yemek sırasında et yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş bir anda nefes almakta zorlandı, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale etti. Gül’ün hızlı müdahalesi sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrasının önemine dikkat çekerek, "Yemek sırasında misafirimizin soluk borusuna et parçası kaçtı. Bir anda yüzü morardı ve nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğazındaki parçayı çıkarttık. Şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi.