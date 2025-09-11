Bayram, “Görsellerde de görüldüğü gibi, eski tip Bursakartlar 50 TL ücret karşılığında yeni nesil Bursakartlarla değiştirilecektir. Ancak üzerinde sarı veya kırmızı renkte temassız (Wireless) işareti bulunan kartlar değiştirilmeden kullanılmaya devam edilecektir.

Öğrenci kartlarının yıllık kullanım vizeleri Bursakart mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla uzatılabilmektedir. Ayrıca, yıllık kullanım vizesi dolmuş olan kişiselleştirilmiş öğrenci ve engelli kartlarının vize işlemleri de İNULAŞ ofisinde yapılabilmektedir.

65 yaş kartı kullanan vatandaşlarımızın kartlarını değiştirmesine gerek yoktur; bu kartların vizeleri ömür boyu geçerlidir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için İNULAŞ ofisimiz bu cumartesi günü fazla mesai ile açık olacaktır” dedi.

