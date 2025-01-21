Milli Uzay Programı kapsamındaki uzay farkındalığı oluşturma hedefine büyük katkılar sunan GUHEM, yarıyıl tatilinde binlerce ziyaretçisine uzay ve havacılık alanında bilgiler sunmaya devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçen Türkiye’nin uzay temalı en büyük merkezi GUHEM'de eğlenerek öğrenmenin tadını 154 interaktif düzenek ile birlikte çıkaran çocuklar hem Ay'da yürüdü hem de bir pilot gibi uçak kullandı.

Öğrenciler, bilim iletişimcileri eşliğinde havacılık, uzay ve astronomi konularında birbirinden farklı atölyelere katıldı. Roket teknolojileri, uydular, Güneş Sistemi, ötegezegenler ve göktaşları gibi konuları öğrenen çocuklar, uzay ile ilgili merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını buldu.



Yarıyıl tatilinde Amasya'dan gelen beşinci sınıf öğrencisi Uraz Pekin, "GUHEM çok eğlenceli. Türkiye için harika bir yer. Burayı ziyaret eden astronotları da gördüm. Burada en çok 360 derece dönmeyi sevdim. Sıcak hava balonu da çok sevdim. Bence Türkiye'deki en iyi uzay eğitim merkezlerinden biri GUHEM" dedi.



Tekrar tekrar gelmek istediğini söyleyen dokuzuncu sınıf öğrencisi İpek Pekin,"GUHEM, Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi. Uzayda yürüyüş yapıp görevleri tamamlamak benim çok hoşuma gitti. Her bölümün kendine özgü güzellikleri var. Tekrar gelmek isterim" şeklinde konuştu.