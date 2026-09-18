BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda icra edilen ve havacılık dünyasının geleceğinin akademik veriler ışığında tartışıldığı organizasyonda, 5 ayrı kıtadaki 21 ülkeden 191 araştırmacının hazırladığı 138 bildiri sektör profesyonelleri ve akademi camiasıyla buluşturuluyor. Açılışta kürsüye çıkan Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan, kongrenin hedefleri ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek’in çevrim içi bağlantıyla iştirak ederek değerlendirmelerde bulunduğu programda, Kongre Onursal Başkanı ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da bir konuşma yaptı. Sektörde yaşanan teknolojik atılımların ve yapay zekâ adaptasyonunun meydana getirdiği köklü dönüşüme işaret eden Rektör Oğurlu, bu dinamiğin bilimsel araştırmalar ve akademik iş birlikleriyle yönlendirilmesinin önemini vurguladı. Oğurlu, organizasyonun hazırlanmasında emeği bulunan akademisyenlere, idari kadroya ve sektör temsilcilerine şükranlarını iletti.

Sektör temsilcileri ile akademi dünyası ortak panelde buluştu

Kongrenin açılış safhası, "Havacılıkta Yapay Zekâ ve Stratejik Dönüşüm" başlıklı oturumla devam etti. Sektörel dönüşüm süreçlerinin ve geleceğe dönük stratejilerin detaylandırıldığı panelin moderatörlüğünü Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Bütün üstlendi. Oturumda; Emekli Büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Bursa, Balıkesir ve Güney Marmara Temsilcisi Ali Rıza Çolak, TAV Ege Terminal Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdost Erden, DHMİ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı Mahmut Tolga Dağdeviren ile THY Operasyon ve Uyumluluk Başkan Yardımcısı Turgut Kendirci konuşmacı olarak yer aldı. Bilimsel vizyon ile saha tecrübesinin birleştiği panelin ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı.

17-19 Eylül tarihleri boyunca sürecek olan I. Uluslararası Havacılık Çalışmaları Kongresi çerçevesinde, yapay zekâ eksenli stratejileri içeren çok sayıda bilimsel tebliğin sunumu gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılış seremonisine BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yanı sıra üniversite senatosu üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.