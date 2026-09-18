Dünya çapındaki operatörler, teknoloji üreticileri ve akademik kurumlarla iş birliği içinde çalışan Turkcell, 3GPP çatısı altında 6G’nin teknik gereksinimlerinin ve sistem altyapısının şekillendirilmesinde rol üstleniyor.

Yapay zekâ destekli otonom şebekeler

Yürütülen standardizasyon projelerinde "yapay zekâ tabanlı şebeke" (AI-native network) yaklaşımı temel ekseni oluşturuyor. Yapay zekânın ağ mimarisine doğrudan yerleştirilmesiyle sistemlerin, operatörlerin manuel müdahalesine gerek duymadan anlık koşulları analiz edip kendi konfigürasyonunu belirlemesi hedefleniyor. Böylece şebeke, kaynak dağılımını ihtiyaca göre optimize ederek arızaları kendi kendine giderebilecek.

Karasal iletişim ağlarının uydu ve yüksek irtifa hava platformlarıyla entegre edilmesine odaklanan mühendisler, kapsama alanını coğrafi sınırlardan bağımsız hale getirmeyi ve farklı haberleşme teknolojileri arasındaki geçişi kesintisiz kılmayı amaçlıyor.

Çevresini radyo dalgalarıyla algılayan altyapı

6G döneminin en kritik yetkinliklerinden biri olarak öne çıkan Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) teknolojisi üzerinde de çalışmalar sürüyor. Mevcut radyo sinyallerinin veri transferinin yanı sıra birer radar gibi çevredeki hareketleri ve cisimleri tespit etmek için kullanılması planlanıyor. Harici sensör veya kamera düzeneklerine ihtiyaç duymadan kitle hareketlerini ve araç yoğunluğunu radyo dalgalarıyla algılayabilen bu sistem; afet yönetimi, otonom ulaşım, akıllı şehircilik ve endüstriyel güvenlik gibi sahalarda yeni çözümler sağlayacak.

"32 yıllık mühendislik tecrübemizi küresel masaya taşıyoruz"

Geleceğin bağlantı teknolojilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"6G, iletişim ağlarına saf hız artışının çok ötesinde yetenekler kazandıracak. Bir yandan ülkemizin 5G adaptasyonunu hızlandırırken, diğer yandan karar alabilen ve ortamı algılayabilen geleceğin şebekeleri için zemin hazırlıyoruz. Bizim için asıl kritik olan, bu küresel kuralların belirlendiği karar alma süreçlerinde doğrudan yer almak. Mühendislerimiz 3GPP bünyesinde 6G standartlarının omurgasını oluşturuyor. Gelişmiş 5G ağlarımızda icra ettiğimiz testlerle bu teknolojilerin sahadaki pratik karşılıklarını ölçümlüyoruz. Şirketimizin 32 yıllık tecrübesini küresel lige taşıyarak Türkiye’nin yeni nesil telekomünikasyon dünyasındaki ağırlığını artırmayı sürdüreceğiz."