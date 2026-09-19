Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Denizli Savunma Sanayi İl Buluşması" programında kentin sanayicileriyle bir araya gelen ve üç üretim tesisini yerinde gezen Görgün; kentin imalat gücü, mühendislik kabiliyeti ve dış satım tecrübesinin havacılık ile savunma sektörüne daha kapsamlı şekilde entegre edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Denizli’nin 2025 senesinde 1.676 ihracatçı kuruluşuyla 183 farklı ülkeye 4,7 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Görgün, kentin güçlü sanayi omurgasını savunma standartlarıyla eşleştirmenin öncelik olduğunu belirtti. Görgün, "Denizli’de sıfırdan yeni bir sanayi kültürü inşa etmemiz gerekmiyor. Bizim yapmamız gereken şudur: Burada zaten var olan üretim disiplinini, mühendislik kabiliyetini, girişimcilik ruhunu ve ihracat tecrübesini çok daha ileriye taşımak" değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir tedarik zincirlerinin stratejik bağımsızlıktaki rolüne işaret eden Görgün, "Bir platformu millî imkânlarla tasarlamak elbette önemlidir. Ancak şunu da biliyoruz ki, tek başına yeterli değildir. O platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar; bütün tedarik zincirini güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek zorundayız" dedi.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI gibi ana yüklenicilerin Denizli merkezli üreticilerle 45 tedarik bağlantısı ve yaklaşık 1,43 milyon dolarlık bir iş hacmi yakaladığını paylaşan Görgün, bu sayının artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Kritik malzeme yatırımları ve tedarikçi ağı genişliyor

Denizli’de savunma ve havacılık alanında ihtiyaç duyulan titanyum alaşımı ile yarı mamul üretimine dönük yatırımların sürdüğünü belirten Haluk Görgün, kritik bileşenlerde dışa bağımlılığı kırmanın bağımsızlığın temeli olduğunu yineledi. KAAN’da 750, SİPER projesinde ise 1000 dolayında yerli aktörün yer aldığını hatırlatan Görgün, görüşmelerin neticelendirilmesi gerektiğinin altını çizerek "Görüşmeyi iş birliğine, iş birliğini sözleşmeye, sözleşmeyi de sürdürülebilir üretim ve ihracata dönüştürmeliyiz" dedi.

"Denizli’yi stratejik üretim merkezi yapalım"

Saha incelemeleri kapsamında MMM Mutlu Medikal Mühendislik Ltd. Şti., Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ve Aysan Raf Sistemleri A.Ş. tesislerini ziyaret eden Prof. Dr. Görgün, fabrikaların imalat altyapısı ve sektöre sağlayabilecekleri potansiyel katkılar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Temaslarının ardından çağrıda bulunan Görgün, "Gelin, Denizli’yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayiimizin güçlü merkezlerinden biri hâline getirelim. Yapılan temasları kalıcı ortaklıklara; kazanılan kabiliyetleri yüksek katma değerli üretime, üretimi de ihracata dönüştürelim" ifadelerini kullandı.