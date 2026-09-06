Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının geri dönmediğini görerek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.



Çocuğunun bulunduğunu öğrendi, kavuşunca sevinçten bayıldı

Meraklı bekleyiş içerisinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in bulunduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.