Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararı, projeye aykırı şekilde cam balkon veya demir parmaklık yaptıran apartman sakinlerini yakından ilgilendiriyor. Binanın dış cephesinde değişiklik oluşturan bu tür uygulamalar için kat maliklerinin yazılı izni gerekiyor. Onay alınmadan yapılan eklentiler hakkında apartman yönetimi ya da herhangi bir kat maliki dava açarak sökülmelerini isteyebilecek.

CAM BALKON VE DEMİR PARMAKLIKLAR SÖKÜLECEK

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde tadilat hareketliliği hız kazanırken, özellikle cam balkon ve PVC kaplamalarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Binaların dış cephesi ortak alan kabul edildiği için, tüm kat maliklerinin onayı alınmadan yapılan değişiklikler hukuki sorunlara yol açabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, dış cephenin ortak alan kapsamında olduğunu belirterek yapılacak müdahalelerin belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şentürk, "Dış cephe ortak mekan sınıfına girdiği için dış cepheye ve çatıya yapılacak her türlü müdahalenin mutlaka bir disiplin içinde gitmesi gerekir. Bunu kafamıza göre yapma şansımız yok. Şayet biz bunu ruhsat esnasında veya proje safhasında planlamış olsaydık, cam balkonumuzu veya PVC penceremizi kapatmak çok daha kolay ve kesinleşmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİ SAĞLANMAZSA YASAL SORUNLAR OLUŞABİLİR

Proje aşamasında belirlenmeyen balkon kapatma işlemleri için apartman sakinlerinin rızasının şart olduğunu belirten Şentürk, "Bu tür müdahaleler tadilat gerektirdiği için apartmanın belli bir oranda bunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde bu işlemi yapamayız. Cam balkonlar kış aylarında ısı izolasyonu veya rüzgar kesmesi gibi masum amaçlarla yapılsa da cephe bütünlüğünü bozduğu için apartman yönetiminin büyük çoğunluğu tarafından onaylanması gereken bir durumdur" sözleriyle aktardı.

TEK BİR ŞİKAYET BİLE YIKIM İÇİN YETERLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, komşuların rızası dışında yapılan işlemlerin ciddi yaptırımları bulunuyor.

Olası bir şikayet durumunda yaşanabilecek süreci değerlendiren Şentürk, "Apartman projesinde cam balkon veya PVC pencere yoksa, süreç yıkıma kadar gider ve bu işlemin cezasını çekersiniz. Bütün masraflar da tarafınızdan karşılanmak zorunda kalır. Bir şikayete maruz kaldığınızda inatlaşmak yerine kusuru düzeltip eski haline getirmek gerekir. Mahkemelik olunması durumunda bilirkişi ve mahkeme masraflarının tamamını üstlenmek durumunda kalırsınız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜVENLİK RİSKİNE DİKKAT

Balkon kapatma işlemlerinde kullanılan malzemelerin hem estetik hem de yapı güvenliği açısından fark yarattığını dile getiren Şentürk, "PVC pencereler görsel olarak yapıyı çok bozuyor. Cam balkonlar ise tamamen camdan olduğu için daha masum görünüyor ancak bir apartmanda herkes farklı renk ve boyutta kaplama yaptığında ciddi bir görüntü kirliliği oluşuyor. Ayrıca cam balkon yerine tuğla ile kapatma yapıldığında binanın yükü ağırlaşıyor ve bu durum deprem riski açısından tehlike arz edebiliyor. Duvar örmekten kaçınmalı, statik hesabı bozmamalıyız" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.