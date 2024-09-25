Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde çocukların sokakta torpille oynaması yangına yol açtı. Olay, 708. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, torpil atan çocuklardan birinin torpili ağaçlık alana düşürdü. Kuruyan otların torpilin etkisiyle tutuşması sonucu alanda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yükselen dumanları fark ederek polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yangının çıkış nedeni ve çocukların sorumluluğu üzerine incelemelerini sürdürüyor.