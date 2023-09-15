Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olay sonucu, aynı evde yaşayan bir genç, halası ve babaannesine saldırarak birinin ölümüne sebep oldu. İddialara göre, Yiğit B. (24) isimli genç, babaannesi Sabriye Balaban'a harçlık vermediği gerekçesiyle saldırdı ve bıçakla yaraladı. Ardından aynı bıçakla halası Safiye Vardar'ın boğazını keserek onun ölümüne yol açtı.

Yiğit B., polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Hala Safiye Vardar'ın cenazesi ise Demirtaş, Sakarya Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yakalanan şüpheli Yiğit B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.