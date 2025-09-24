

Temizlik işlemleri ara vermeden sürüyor

Bursa'da görüntü kirliliğini ortadan kaldırıp haşere oluşumunu engellemek ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki dere yataklarında ıslah ve temizlik işlemlerine de ara vermeden devam ediyor.



Taş duvar imalatı devam ediyor

Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallesi'ndeki dere yatağında taş duvar imalatı aralıksız yürütülüyor. Öte yandan Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından Ayvalı Dere ve Ovaakça Mahallesi'nden geçen derelerde de temizlik çalışmaları yapılıyor. Dere tabanlarında ve yanlarındaki kargı, ot, çöp ve katı malzemeler kepçelerle temizleniyor.

"Gerekli önlemleri alıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ayvalı Dere'deki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 17 ilçede dere temizliği ve ıslah işlemlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 65 kilometrenin üzerinde dere temizliği yapıldı. Derelerin çevresindeki alanlarda tamirat, tadilat çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bir yandan derelerin temizliğini yaparken diğer yandan muhtemel bir sel felaketinin önüne geçmek için de gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.



"Dere temizliği, halk sağlığı açısından önemli"

Derelerde yapılan periyodik çalışmaların yanında yıllardır beklenen hizmetleri de mahallelere götürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, "Dere temizliği ve ıslah projeleri, çevre sağlığı, halk güvenliği ve sürdürülebilir kentleşme açısından önemlidir. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet etmek ve yaşam konforlarını artırmak bizim sorumluluğumuzdur. Derelerimizin temiz tutulması ve suyumuzun korunması için farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. BUSKİ ve Tarım Peyzaj AŞ ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir Bursa'yı adım adım inşa edeceğiz" diye konuştu.