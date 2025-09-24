İnegöl’e bağlı kırsal Kayapınar mahallesinde elma bahçelerinde başlayan hasadı inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

Üreticiler, don olayı nedeniyle ürünün rekoltesinin düştüğünü, fiyatın ise geçen yıla oranla yüzde 300’ün üzerinde arttığını belirttiler.

“DALINDA 50 LİRAYA ALICI BULUYOR”

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bugün Kayapınar mahallemize elma hasadına gelmiş bulunmaktayız. İnegöl’ümüzde yaklaşık 10 bin dekar alanda, 10 çeşit elma üretimi yapılmakta. Bugün gelmiş olduğumuz bahçe granny smith cinsi elmalarında olduğu bir bahçe. Bildiğiniz gibi bu sene ülke genelinde don olayından her taraf zarar gördü. İnegöl’ümüzde aynı şekilde etkilenmiş durumda. Örneğin bu bahçeden geçen yıl 18 ton elma alırken, bu yıl bu rekolte 8 tona düşmüş durumda. Aslında genele baktığımızda diğer bahçelere nazaran bu bahçe iyi bile görünüyor. Genel anlamda yüzde 70’i yanmış durumda elmanın, armudun, kirazın, eriğin. Hatta erik kiraz haberi yapmıştık ve onlarda hiç ürün yoktu, hepsi yanmıştı. Tabi böyle olunca fiyatları çiftçiyi memnun ediyor ama olmadığından dolayı ediyor. Ülke genelinde yüzde 50-60 civarından elma yanınca, geçen sene 15 lira yapan elma bugün dalında 50 liraya alıcı buluyor. Yani yanmayan çiftçilerimiz para kazanıyor, yananlar zaten mahvolmuş durumda diyelim” dedi.

“HASAT YÜZDE 70 DÜŞTÜ”

Kayapınar mahallesinde elma üreticiliği yapan Münir Efe ise, “Bu seneki elma hasadımız başladı. Hasat yüzde 70 düşük. Fiyatlar o yüzden çok yüksek. Geçen yıl 15 liraydı, bu sene 45-50 liraya verdik. Yukarıda benim bir 10 dönüm kırmızı elma bahçesi var. Geçen yıl 32 ton civarı yaptı, bu sene 3 ton ya olur ya olmaz. Kıran köyün altına doğru daha çok olduğu için daha fazla yandı. Mesela arkadaşlar elmayı göstersin, burası açık olduğu için üstünde var. Daha kapalı yerlerde elmanın verimi çok daha düşük. Para da o yüzden yaptı” diye konuştu.