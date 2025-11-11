Yerlikaya, operasyonların “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik olarak 25 ilde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda 179 şüphelinin tutuklandığını, 97’si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sayesinde dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçların önüne geçilerek vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini açıkladı.

Operasyonlarda yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ”yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, çocuklara ait müstehcen içerikleri bulundurdukları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız.”