Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları aracılığıyla aklanmasına yönelik daha önce üç ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ile paravan şirketler üzerinden aklandığının ortaya çıkarıldığı vurgulandı.

MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, bu paravan şirketler ile bazı kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturulduğu, para transferlerinin yönetimi için de arka planda ayrı bir muhasebe düzeni kurulduğu tespit edildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.