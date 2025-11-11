Sağlık Bakanlığı, özel sektörün sağlık alanında faaliyet gösterebilmesi için yeni bir “lisans sistemi” uygulamasına geçti. Buna göre, özel hastane kurmak ya da mevcut sağlık tesislerinde yeni bir branş açmak veya yatak kapasitesini artırmak isteyen kişi ve kurumlar, bundan böyle Bakanlığın belirlediği planlamalar doğrultusunda lisans almak zorunda olacak. Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmeti Lisans Yönetmeliği” ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, özel hekim girişimleri, sağlık şirketleri ve hastane zincirleri dâhil tüm özel sağlık kuruluşları lisans başvurusu yapmakla yükümlü olacak. Bakanlık her yıl bir “planlama ilan metni” yayımlayarak, hangi illerde ve branşlarda sağlık hizmeti ihtiyacı bulunduğunu açıklayacak. Özel sektör yalnızca bu ilanda belirtilen alanlar için lisans başvurusu yapabilecek.

Lisans açık artırma ile verilecek

Yeni düzenleme kapsamında lisanslar artık açık artırma usulüyle verilecek. Belirlenen taban fiyat üzerinden teklif sunan adaylar arasından, en yüksek teklifi veren kişi ya da kurum lisans alma hakkını kazanacak.

Elde edilen lisans gelirleri kamu bütçesine aktarılacak, ihaleler ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Düzenlemenin temel ilkeleri şeffaflık, rekabet, eşitlik ve kamu denetimi olacak. Ayrıca, başvuru sürecinde usulsüzlük veya sahte belge tespit edilmesi durumunda, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Bakanlık, lisansın doğrudan hastane veya klinik açma izni anlamına gelmediğini vurguladı. Lisans sahibi kişi ya da kurum, ayrıca ruhsat ve faaliyet izni almak zorunda olacak. Lisanslar devredilemeyecek, birleştirilemeyecek ve belirlenen süre içinde faaliyete geçilmezse iptal edilecek.

Yönetmelikte, az gelişmiş bölgelerde ya da nadir sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek kuruluşlara yönelik özel teşvikler de yer alıyor. Bu kapsamda verilecek lisansların başlangıç bedelleri daha düşük olacak.

Yeni lisans sistemi, Resmî Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren resmen yürürlüğe girdi.