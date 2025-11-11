Yeşil siyahlılar, sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Kafkasspor’un açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Kafkasspor olarak, PFDK’ya sevk edilen on futbolcumuzla ilgili Federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Kafkasspor'a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır” denildi.

