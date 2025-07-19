Bursa'da yaşanan ilginç düğün, takı kamerasına yansıdı. Dünya evine giren çifte, herkes sırayla takısını takmak için sıraya girdi. Kimi para, kimi altın takıp mutluluklar dilerken, bir grup genç ise taktığı takı ile dikkat çekti. Damat ve gelinin yakın arkadaşları kendi aralarında topladıkları para ile Playstation 5 satın aldı. Takı sırası onlara geldiğinde, dama oyun konsolunu, geline ise kolunu hediye etti. Fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen gençler, salondaki davetliler tarafından da büyük alkış topladı. Gençlerin yaptığı bu ilginç takı merasimi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Herkesin yorumu ise “Misafirliğe gittiklerinde canları sıkılmasın diye önceden önlem almışlar” oldu.

Kaynak: İHA