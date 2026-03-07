Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunus Timleri tarafından Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde durumundan şüphelenilen D.K. isimli şahıs polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda kamera görüntüleri ve saha araştırmaları değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda D.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 516 adet sentetik hap, daralı ağırlığı 225 gram olan bitkisel cannabis (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.