

Kaza, saat 23.50 sıralarında Dürdane rampasında meydana geldi. İş çıkışı aynı yönde ilerleyen işçi servisleri ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Sezai Çapar olay yerinde hayatını kaybetti. Servislerde bulunan 13 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumunun ciddiyetini koruyanların olduğu öğrenildi.



Yakınının yaralandığını gören bir kişi ise olay yerinde fenalık geçirdi. Ekipler hem yaralılara hem de fenalaşan vatandaşa müdahale etti. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.