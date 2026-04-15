Matt Hougan, İran’daki çatışma ortamının Bitcoin’in kullanım biçimini dönüştürdüğünü belirterek, kripto varlığın yalnızca bir yatırım aracı olmanın ötesine geçmeye başladığını ifade etti. Ona göre Bitcoin, ilerleyen süreçte sadece altınla rekabet eden bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda küresel finans sisteminde daha merkezi bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip.

Hougan, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan geçişlerde kripto para kullanımını gündeme almasının, Bitcoin’in “para benzeri” bir işlev görebileceğine dair güçlü bir örnek sunduğunu vurguladı. Bu gelişmenin, Bitcoin’in kullanım alanının yatırım aracı olmanın ötesine taşındığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 34 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip altın piyasasına işaret eden Hougan, Bitcoin’in hem değer saklama hem de küresel ödeme aracı olarak benimsenmesi halinde bu ölçeği aşabileceğini savundu. Ayrıca önümüzdeki 10 yıllık süreçte değer saklama pazarının yüzde 17’sine ulaşması durumunda Bitcoin fiyatının 1 milyon dolar seviyesine çıkabileceği öngörüsünü paylaştı.

Bitcoin, özellikle yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde giderek daha fazla tercih ediliyor. Arjantin, Türkiye ve Venezuela gibi ülkelerde yatırımcılar, yerel para birimlerinin değer kaybına karşı Bitcoin’i bir güvenli liman olarak görüyor.

Kurumsal şirketler de bilançolarını güçlendirmek için Bitcoin alımlarını artırırken, dünya genelinde yaklaşık 11 bin işletmenin Bitcoin ile ödeme kabul ettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Bitcoin, “siyasetten bağımsız finansal alternatif” olarak daha fazla ön plana çıkabilir.