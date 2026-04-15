Ahmet Mümtaz Taylan’ın programında yönelttiği “İstanbul’a geldiğinde İnegöl'ün sükunetini aradın mı?” sorusuna yanıt veren Bensu Soral, İnegöl’de geçirdiği yıllara dair tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Soral, İnegöl’de yaşam sürecinin kendisi açısından zorlu geçtiğini vurgulayarak, “İnegöl’de çok kötülük gördüm” dedi.

Ünlü oyuncu, özellikle o dönemde güvenlik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, akşam saatlerinde dışarı çıkmanın kendileri için endişe verici bir durum haline geldiğini ifade etti.

Sözlerinin devamında İnegöl’ün yoğun göç alan bir ilçe olduğunu vurgulayarak, “Mobilya sanayisi nedeniyle çok göç alıyordu. Dışarıdan çok fazla insan geliyordu ve biraz kötü profil geliyordu. Bu yüzden kötülük gördüğümü söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Soral, çocukluk yıllarında hava kararmadan eve dönmek zorunda kaldıklarını ve sokakların kendilerine yeterince güven vermediğini de dile getirdi.

İstanbul’a yerleştikten sonra daha güvende hissettiğini söyleyen Bensu Soral, büyük şehirde yaşamanın kendisi için daha konforlu ve huzurlu olduğunu ifade etti.