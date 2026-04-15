Yılda ortalama 1 milyon 700 bin adetlik üretim yapan ve Avrupa devlerine ürün tedarik eden Settriko Tekstil iflas etti.

Türkiye’de Boyner, DeFacto ve LC Waikiki gibi önemli markalara da tedarik sağlayan firmanın faaliyetlerini sonlandırması, sektörde tedirginliğe yol açtı.

Yıllık ortalama 1 milyon 700 bin adet üretim kapasitesine sahip olan şirket, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuş ve kısa sürede hem iç pazarda hem de uluslararası pazarda önemli bir konum elde etmişti. İflas sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üretim tamamen durduruldu.

İstanbul’da yaklaşık 3 bin metrekarelik bir tesiste üretim gerçekleştiren Settriko Tekstil, Türkiye’deki büyük markaların yanı sıra Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’nın farklı bölgelerine ihracat yapıyordu.

Dünya devlerinin tedarikçisiydi

Settriko, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 30’dan fazla şirket için üretim yapıyordu. Bu markalar arasında Inditex, Dunnes Stores ve Liberty gibi küresel grupların yanı sıra Weirdfish, Seven Sisters, Voice ve Missamerica gibi özel markalar yer alıyordu.