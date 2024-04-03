UEDAŞ resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruda Bursa'nın 8 ilçesinde 4-5ve 6 Nisan tarihi arasında planlı elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
Yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;
İNEGÖL
04.04.2024 11:00 - 14:00 Akhisar Mahallesinde
06.04.2024 13:00 - 15:00 Cerrah Mahallesinde
06.04.2024 13:00 - 15:00 Çeltikçi Mahallesinde
06.04.2024 15:30 - 17:30 Yeniceköy Mahallesinde
KESTEL
04.04.2024 12:00 - 14:00 Barakfakih Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 13:00 Turanköy Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 13:00 Erdoğan Mahallesinde
GÜRSU
05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde
06.04.2024 12:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde
OSMANGAZİ
04.04.2024 09:00 - 17:00 Demirtaş Barbaros Mahallesinde
05.04.2024 16:00 - 18:00 Mehmet Akif Mahallesinde
05.04.2024 16:00 - 18:00 Çukurcaköy Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 15:00 Geçit Mahallesinde
06.04.2024 10:00 - 16:00 Mehmet Akif Mahallesinde
07.04.2024 09:00 - 14:00 Ovaakça Eğitim Mahallesinde
07.04.2024 09:00 - 14:00 Alaşarköy Mahallesinde
YILDIRIM
04.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde
05.04.2024 01:00 - 02:00 Erikli Mahallesinde
05.04.2024 01:00 - 02:00 Bağlaraltı Mahallesinde
05.04.2024 01:00 - 02:00 Mimarsinan Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 10:30 İsabey Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 İsabey Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Demetevler Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Karapınar Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Şirinevler Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Değirmenönü Mahallesinde
06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde
06.04.2024 12:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde
07.04.2023 10:00 - 12:00 Millet Mahallesinde
NİLÜFER
04.04.2024 13:00 - 16:00 Konak Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 12:00 Karaman Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 12:00 Çamlıca Mahallesinde
05.04.2024 09:00 - 12:00 Gümüştepe Mahallesinde
05.04.2024 14:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde
05.04.2024 10:00 - 17:00 Çamlıca Mahallesinde
05.04.2024 10:00 - 17:00 Konak Mahallesinde
05.04.2024 10:00 - 17:00 Ertuğrul Mahallesinde
05.04.2024 10:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde
KARACABEY
04.04.2024 09:00 - 17:00 Bakırköy Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 17:00 Yeni Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 17:00 Canbalı Mahallesinde
04.04.2024 09:00 - 17:00 Yolağzı Mahallesinde
MUSTAFAKEMALPAŞA
04.04.2024 09:00 - 17:00 Tepecik Mahallesinde