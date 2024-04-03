UEDAŞ resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruda Bursa'nın 8 ilçesinde 4-5ve 6 Nisan tarihi arasında planlı elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

İNEGÖL

04.04.2024 11:00 - 14:00 Akhisar Mahallesinde

06.04.2024 13:00 - 15:00 Cerrah Mahallesinde

06.04.2024 13:00 - 15:00 Çeltikçi Mahallesinde

06.04.2024 15:30 - 17:30 Yeniceköy Mahallesinde

KESTEL

04.04.2024 12:00 - 14:00 Barakfakih Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 13:00 Turanköy Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 13:00 Erdoğan Mahallesinde

GÜRSU

05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde

06.04.2024 12:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde

OSMANGAZİ

04.04.2024 09:00 - 17:00 Demirtaş Barbaros Mahallesinde

05.04.2024 16:00 - 18:00 Mehmet Akif Mahallesinde

05.04.2024 16:00 - 18:00 Çukurcaköy Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 15:00 Geçit Mahallesinde

06.04.2024 10:00 - 16:00 Mehmet Akif Mahallesinde

07.04.2024 09:00 - 14:00 Ovaakça Eğitim Mahallesinde

07.04.2024 09:00 - 14:00 Alaşarköy Mahallesinde

YILDIRIM

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde

05.04.2024 01:00 - 02:00 Erikli Mahallesinde

05.04.2024 01:00 - 02:00 Bağlaraltı Mahallesinde

05.04.2024 01:00 - 02:00 Mimarsinan Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 10:30 İsabey Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 İsabey Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Demetevler Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Karapınar Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Şirinevler Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Değirmenönü Mahallesinde

06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde

06.04.2024 12:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde

07.04.2023 10:00 - 12:00 Millet Mahallesinde

NİLÜFER

04.04.2024 13:00 - 16:00 Konak Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 12:00 Karaman Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 12:00 Çamlıca Mahallesinde

05.04.2024 09:00 - 12:00 Gümüştepe Mahallesinde

05.04.2024 14:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde

05.04.2024 10:00 - 17:00 Çamlıca Mahallesinde

05.04.2024 10:00 - 17:00 Konak Mahallesinde

05.04.2024 10:00 - 17:00 Ertuğrul Mahallesinde

05.04.2024 10:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde

KARACABEY

04.04.2024 09:00 - 17:00 Bakırköy Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yeni Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 17:00 Canbalı Mahallesinde

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yolağzı Mahallesinde

MUSTAFAKEMALPAŞA

04.04.2024 09:00 - 17:00 Tepecik Mahallesinde