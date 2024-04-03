UEDAŞ resmi sayfası üzerinden yaptığı duyuruda Bursa'nın 8 ilçesinde 4-5ve 6 Nisan tarihi arasında  planlı elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

İNEGÖL 

04.04.2024 11:00 - 14:00 Akhisar Mahallesinde 

06.04.2024 13:00 - 15:00 Cerrah Mahallesinde 

06.04.2024 13:00 - 15:00 Çeltikçi Mahallesinde 

06.04.2024 15:30 - 17:30 Yeniceköy Mahallesinde 

KESTEL 

04.04.2024 12:00 - 14:00 Barakfakih Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 13:00 Turanköy Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 13:00 Erdoğan Mahallesinde 

GÜRSU 

05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde 

06.04.2024 12:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde 

OSMANGAZİ 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Demirtaş Barbaros Mahallesinde 

05.04.2024 16:00 - 18:00 Mehmet Akif Mahallesinde 

05.04.2024 16:00 - 18:00 Çukurcaköy Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 15:00 Geçit Mahallesinde 

06.04.2024 10:00 - 16:00 Mehmet Akif Mahallesinde 

07.04.2024 09:00 - 14:00 Ovaakça Eğitim Mahallesinde 

07.04.2024 09:00 - 14:00 Alaşarköy Mahallesinde 

YILDIRIM 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 17:00 Yenidoğan Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 17:00 Demetevler Mahallesinde 

05.04.2024 01:00 - 02:00 Erikli Mahallesinde 

05.04.2024 01:00 - 02:00 Bağlaraltı Mahallesinde 

05.04.2024 01:00 - 02:00 Mimarsinan Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 10:30 İsabey Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 İsabey Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Demetevler Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Karapınar Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Şirinevler Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Değirmenönü Mahallesinde 

06.04.2024 09:00 - 12:00 Yenidoğan Mahallesinde 

06.04.2024 12:00 - 17:00 İsabey Mahallesinde 

07.04.2023 10:00 - 12:00 Millet Mahallesinde 

NİLÜFER 

04.04.2024 13:00 - 16:00 Konak Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 12:00 Karaman Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 12:00 Çamlıca Mahallesinde 

05.04.2024 09:00 - 12:00 Gümüştepe Mahallesinde 

05.04.2024  14:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde 

05.04.2024 10:00 - 17:00 Çamlıca Mahallesinde 

05.04.2024 10:00 - 17:00 Konak Mahallesinde 

05.04.2024 10:00 - 17:00 Ertuğrul Mahallesinde 

05.04.2024 10:00 - 17:00 23 Nisan Mahallesinde 

KARACABEY 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Bakırköy Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yeni Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Canbalı Mahallesinde 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Yolağzı Mahallesinde 

MUSTAFAKEMALPAŞA 

04.04.2024 09:00 - 17:00 Tepecik Mahallesinde 

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Muhabir: İBRAHİM USLU