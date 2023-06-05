Bursa’nın Orhangazi ilçesinde elektrikli bisiklet, virajı alamayınca sulama kanalına uçtu. Kazada elektrikli bisikletteki 3 kadın yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Orhangazi-Yeniköy yolu üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki Oksijen Alışveriş Merkezine bağlanan tali yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büşra Aksu’nun (33) kullandığı 16 ATA 802 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet, AVM’den dönüş yolunda virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Kazada elektrikli bisiklette bulunan Büşra Aksu ile Fatma Demir (59) ve Şeyma Çakmak (30) yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.