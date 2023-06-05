Üyeleriyle birlikte 35 bin dekar arazide 1 milyon dikili ceviz ağaçla dünya standartlarında yerli ceviz üretimi gerçekleştiren Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), yerli cevizin markalaşması adına önemli bir adım attı.İSTANBUL (İGFA) - 2023 hasat sezonuyla birlikte ulusal zincir marketlerde ve seçili noktalarda CÜD A.Ş. logolu yerli cevizleri tüketiciyle buluşturmaya hazırlandıkları bilgisini veren Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) Başkanı Ömer Ergüder, hem ceviz tüketicilerine hem de üreticilere fayda sağlayacaklarını belirtti.

Ulusal zincir marketlere her bir bahçenin tek tek girmesinin üretim kapasitesi nedeniyle sınırlı olduğunun altını çizen ve CÜD A.Ş’nin bu anlamda bir anahtar olacağını ifade eden Ergüder, “Her bahçe, kapasitesine göre küçük satış noktalarıyla pazara giriş yapabiliyor. Zincir marketler ise konteyner bazında satın alma yapabildiği için yerli ürün yerine ithal ürün tercih etmek durumunda kalıyor. CÜD A.Ş. aracılığıyla bahçelerin gücünü birleştirip zincir marketlerin talebini karşılamayı hedefliyoruz. Üreticiye katma değer sağlayacak şekilde stratejik bir lojistik tasarlıyoruz. Böylece derneğimizin üyeleri tarafından üretilen lezzetli, kaliteli ve yerli cevizlerin bahçeden sofraya en kısa zamanda ulaşabilmesine olanak sağlamış olacağız” dedi.

İthal cevizle rekabet edebilmek için tek yolun üretimde verimliliği artırmak olduğunu da ifade eden Ergüder, “Öncelikli tercih nedeni olan ürün kalitemizden ödün vermeden dekar başına ceviz üretimimizi artırmalı ve bunu yaparken girdi maliyetlerimizi kontrol altında tutabilmeliyiz. Dernek üyelerimizin bu yolda en büyük destekçisi olmaya devam ediyoruz, yerli cevizde verimi artırmak için hepimizin iş birliği içinde olması çok önemli. Giderleri düşürmek, bilgi birikimimizi artırmak ve tüketiciyi kaliteli, lezzetli ve sağlıklı cevizle buluşması adına tüm yerli üreticileri, derneğimize davet ediyoruz” diye konuştu.