Bursa Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda bayram bilançosunu açıkladı. Bayram tatili boyunca toplam 7.706 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde;

"2.284 araç sürücüsü hız ihlalinden,

148 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

825 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

337 motosikletr sürücüsüne kask kullanmamaktan,

99 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali veya yaya geçidinde öncelik vermemekteni

413 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan,

74 araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartılı egzoztan,

213 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

1.237 araç sürücüsüne yasak parktan,

71 araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymamaktan

5.701 araç sürücüsüne; Karayolları Trafik Kanunun diğer maddelerinde olmak üzere toplam 7.706 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır."