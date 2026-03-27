Araç ve ikamette yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin "zula" yöntemiyle gizlenme şekilleri dikkat çekti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı araç ve ikamette yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin aracın farklı noktalarına ustaca gizlendiği tespit edildi.



Aramalarda ıslak mendil içerisine saklanmış 9 fişek halinde 25 gram sentetik kannabinoid, 5 fişek halinde 9 gram kubar esrar, 2 fişek halinde 5 gram metamfetamin, 1 kapsül sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve ticaretine karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.