Fiyatların kısa süre içinde 1200 Avro seviyesinden 2000 Avro’ya kadar çıkmasına dikkat çeken Uğurdağ, “Bu denli hızlı ve yüksek oranlı artışlar sanayicilerimiz açısından kabul edilebilir sınırların ötesine geçmiştir. Bu tablo, üretim süreçlerinde öngörülebilirliği ortadan kaldırmaktadır.” dedi.

Maliyetler Üretimi ve Planlamayı Zorluyor

Mobilya üretiminin temel girdilerinden biri olan süngerde yaşanan bu artışın firmaların maliyet hesaplarını ciddi şekilde zorladığını belirten Uğurdağ, “Ani fiyat değişimleri, üretim planlamasını sekteye uğratmakta; sipariş süreçlerinde belirsizlik oluşturarak üreticilerimizin sürdürülebilirliğini riske atmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rekabet Gücü ve İhracat Olumsuz Etkileniyor

Enerji, navlun ve diğer hammadde kalemlerinde yaşanan artışlarla birlikte maliyet baskısının giderek arttığını vurgulayan Uğurdağ, “Enflasyonist ortamda kur dengesinin üretici aleyhine gelişmesi, ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatmakta ve uluslararası pazarlarda fiyat tutturmayı zorlaştırmaktadır.” şeklinde konuştu.

Piyasa Davranışlarında Denge Vurgusu

Üyelerimizden gelen bildirimlere de değinen Uğurdağ, “Sünger ve ilgili malzeme tedarikinde bazı firmaların, maliyet artışları henüz fiilen gerçekleşmeden fiyat artışlarını erkenden yansıttığını görüyoruz. Bu tür erken fiyatlama eğilimleri, zaten artan maliyet baskısıyla mücadele eden üreticilerimizin yükünü daha da ağırlaştırmaktadır.” dedi. Uğurdağ, piyasa dengelerinin korunmasının önemine işaret ederek, “Sürecin tüm paydaşlar açısından daha sağlıklı ilerleyebilmesi için fiyatlama davranışlarında daha ölçülü ve dengeli bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Artış Tüketiciye Yansıyacak

Artan maliyetlerin nihai tüketiciye yansıyacağını söyleyenUğurdağ, “Bu durum tüketicinin alım gücünü olumsuz etkileyecek, talepte daralmaya yol açarak piyasa dengelerini zorlayacaktır.” dedi.

Sipariş İptalleri ve Pazar Kaybı Riski

Belirsizliklerin devam etmesi halinde ciddi risklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Uğurdağ, “Sipariş iptalleri ve pazar kayıpları gibi olumsuz senaryoların gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu tablo yalnızca üreticilerimizi değil, tüm sektör ekosistemini etkileyecek niteliktedir.” diye konuştu.

Daha Dengeli ve Öngörülebilir Fiyat Yapısı Şart

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayicinin yanında olduklarını vurgulayan Uğurdağ, “Sünger hammaddesinde yaşanan bu fahiş artışların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği, ihracatın devamlılığı ve tüketicinin korunması adına daha dengeli, öngörülebilir ve makul bir fiyat yapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.” dedi.