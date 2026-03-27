Nilüfer Belediyesi’nin Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlediği “Tanıklıklar: Tiyatromuzun Dünü ve Bugünü” söyleşisi, Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Nilüfer Kent Tiyatrosu yöneticisi Kazım Güçlü’nün moderatörlüğünü yaptığı söyleşide usta tiyatro sanatçısı ve yönetmen Rutkay Aziz ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yer aldı. Söyleşinin başında Kazım Güçlü, Süreyya Karacabey’in alternatif Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’ni okudu.

Rutkay Aziz, tiyatronun ışığıyla, perdesiyle karanlığa rağmen umudu çağrıştıran bir sahne yarattığını ifade etti. “En yüce değer ‘emek’ diye büyüdük” diyen Rutkay Aziz, günümüzde emeğin yerini paranın aldığını söyledi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun dünya görüşünü önemli ölçüde etkilediğini anlatan Aziz, “Toplumcu gerçekçi bir tiyatroya inandım. O inançla oyunları seçtim. Bu toplumcu gerçekçi bakış açısıyla tiyatro yapmaya devam ediyoruz. Kimse bizden ilerici devrimci tiyatro yapmamızı istemiyor. Kimsenin böyle meselesi yok ama biz inatla yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Tiyatronun bir hesaplaşma sanatı olduğunu dile getiren Aziz, “Tiyatro; hem ülke hem de dünya gerçekleriyle hesaplaşma ve yarınlara umut dağıtan bir sanattır. Tiyatro; insandan insana, insanı anlatan bir araçtır” dedi.





“İNSAN YAŞADIKÇA TİYATRO DA YAŞAR”



Aziz, insanoğlu yaşadıkça tiyatronun da yaşayacağını vurguladı. Tiyatronun duygu ve akıl birlikteliğinde olan bir sanat olduğunu kaydeden Aziz, “Bizim işimiz, insanı insana anlatmak ve onun değişimini gündeme getirmek. Biz dünyayı değiştirmek için yola çıktık. Tam değiştirdik diyemem ama o da bizi değiştiremedi” diyerek sözlerini noktaladı.



“TİYATROMUZ BİR MARKA OLDU”



Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nu artık bir marka olduğunu söyledi. Geçmişten bugüne Nilüfer Kent Tiyatrosu’na emek verenlere teşekkür eden Şadi Özdemir, “Çok da güzel oyunlar çıkarıyorlar. Nilüfer, sosyoekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin 5. ilçesi. Burada kültür, sanat, spor, bu tür şeyler çok karşılık buluyor. Oyunlarımız her zaman seyirci açısından dolu oluyor” dedi.



Görükle’de yeni bir tiyatro inşa etmeyi hedeflediklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Aynı zamanda Müjdat Gezen Kültür Merkezi’miz var. Güçlendirme maliyeti, yeniden yapım maliyeti ile hemen hemen aynı oluyor. O nedenle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki müzik parkı ile yerini değiştirerek, yeniden yapmak istiyoruz” dedi.

Etkinlikte, Oyun Yazma Programı 2025 kapsamında ana seçkiye girerek oyunları yayınlanmaya değer bulunan yazarlara kitapları, Başkan Şadi Özdemir, Rutkay Aziz ve öykücü ve romancı Faruk Duman tarafından takdim edildi.

Söyleşi sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Rutkay Aziz’e teşekkür ederek, çiçek verdi.