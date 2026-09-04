Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 döneminde İznik-Gemlik-Karacabey hattındaki sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. AFAD tarafından 4 Eylül’de yaklaşık 7 kilometre derinlikte ve 3,1 büyüklüğünde kaydedilen depremin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş, 1999 İzmit depreminin ardından 2006 yılına kadar Güney Fay Hattı’ndaki “b-değerinde” artış yaşandığını ve bunun faydaki gevşemeye işaret ettiğini söyledi. Ancak 2006’dan günümüze kadar bu değerde belirgin bir düşüş görüldüğünü belirten Bektaş, söz konusu değişimin fay hattındaki gerilimin yeniden yükseldiğine işaret ettiğini kaydetti.

Bektaş ayrıca, 2025 yılından itibaren sismik hareketliliğin daha sığ odaklarda yoğunlaşmasının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, Güney Fay Hattı’nın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yeni bir deprem dönemi mi başlıyor?”

Bektaş paylaşımında, “Güney Fay Hattı’nda yeni bir deprem dönemi mi başlıyor?” sorusunu gündeme getirirken, İznik-Gemlik-Karacabey hattındaki gelişmelerin bilimsel veriler ışığında yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.