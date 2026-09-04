İHH Bursa Şubesi, yeni eğitim dönemi öncesinde 5 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye seti ulaştırmayı hedefliyor.

Çocukların yeni eğitim dönemine ihtiyaçları karşılanmış şekilde başlayabilmesi için hazırlanacak setlerde defter, kalem, silgi, kalem kutusu, cetvel, boya, makas, çanta ve farklı okul malzemeleri yer alacak.

İHH İnegöl İlçe Temsilcisi Sedat Kaya ise kampanyaya ilişkin açıklamasında, tüm çocukların eğitim hayatına eşit imkânlarla ve aynı heyecanla başlayabilmesinin önemini vurguladı.

Kaya, “Okula başladığımız ilk günü hepimiz hatırlarız. O sabahın heyecanı, yeni çantamız, taze defterlerimiz, rengârenk kalemlerimiz… Çocukluk hafızamızda yer eden çok özel anlardır. Ancak bugün birçok yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuz, temel okul ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük yaşayabiliyor. Biz de bu çocuklarımızın okul heyecanına ortak olmak ve eğitim hayatlarına daha güzel bir başlangıç yapabilmelerine katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

İHH Bursa Şubesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında 5 bin çocuğa kırtasiye seti ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Kaya, İnegöl Temsilciliği olarak da bu hedefe katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaya, “İHH olarak yetim çocuklarımızın eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal ihtiyaçlarına kadar pek çok alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yeni eğitim dönemi öncesinde başlatılan bu kampanya da çocuklarımızın eğitim hayatına destek olmayı amaçlıyor. İHH Bursa Şubemizin 5 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda biz de İnegöl olarak üzerimize düşen katkıyı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir çocuğun kırtasiye seti 1.500 TL

Kampanya kapsamında bir çocuk için hazırlanacak kırtasiye setinin bedelinin 1.500 TL olduğunu belirten Kaya, İnegöl’deki hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kaya, “Bir çocuğumuzun tüm temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak setin bedeli 1.500 TL. Hayırseverlerimiz dilerse bir çocuğumuzun okul ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilir, dilerse imkânları ölçüsünde kampanyaya katkı sağlayabilir. Her bir destek, daha fazla çocuğumuza ulaşmamıza vesile olacak.” dedi.

Çocukların eğitim hayatına umut ve güvenle başlamalarının önemine vurgu yapan Kaya, “Amacımız yalnızca çocuklarımıza kırtasiye malzemesi ulaştırmak değil; onların okula giderken kendilerini eksik hissetmemelerini, yeni eğitim yılına mutluluk ve özgüvenle başlamalarını sağlamak. İnegöl’deki hayırseverlerimizin desteğiyle daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürmek istiyoruz.” diye konuştu.

İHH İnegöl İlçe Temsilciliği, kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverleri, yeni eğitim yılı öncesinde yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların okul heyecanına ortak olmaya davet etti.