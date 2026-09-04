Yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı öne sürülen Şimşek’e ait görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Şimşek’in Şanver’i darp ederek evin içerisine götürdüğü, Şanver’in ise bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Özlem Şanver’in başvurusu üzerine Berhan Şimşek hakkında daha önce psikolojik ve fiziksel şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilmişti. Söz konusu kararın haziran ayında iki ay daha uzatıldığı belirtildi.

Görüntülerin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Şimşek, hakkında devam eden hukuki süreçler tamamlanana kadar CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.