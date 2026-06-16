

Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, bu hafta sonu bir kez daha güreşseverleri bir araya getiriyor. Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Hakan Söğünmez’in güreş ağalığında gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye’nin önde gelen pehlivanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 21 Haziran Pazar günü Çalı Mahallesi Güreş Alanı’nda kurulacak er meydanında, gün boyu sürecek kıran kırana mücadeleler yaşanacak.

Etkinlik, sabah saat 10.00’da gerçekleştirilecek geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayacak. Bu yıl organizasyonda baş, başaltı, deste ve tozkoparan dahil olmak üzere farklı kategorilerde 500’e yakın sporcu mücadele edecek. Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Mehmet Yeşil’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla başpehlivan, altın kemerin sahibi olmak için ter dökecek.

Tüm güreşseverleri 64. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’ne davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri, yıllardır bu topraklarda yaşatılan köklü bir gelenek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanları Nilüfer’de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuzun heyecanını birlikte yaşamak isteyen herkesi 21 Haziran’da Çalı’ya bekliyoruz. Tüm pehlivanlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: BÜLTEN