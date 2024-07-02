Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA