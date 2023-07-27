Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne gelen maymun ihbarı üzerine harekete geçen koruma-kurtarma ekibi, evin mutfağına giren maymunu başarılı bir operasyonla kontrol altına aldı.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bursa Nilüfer'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evin mutfağına maymun girdiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Veteriner Hekim Azizcan Sezer koordinesinde söz konusu adrese giden koruma-kurtarma ekibi, maymunu bulunduğu yerde sakinleştici ilaç yardımıyla etkisiz hale getirerek sonrasında sağlıklı bir şekilde kontrol altına aldı.

Kontrol altına alınan maymun Karacabey ilçesinde bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

https://youtu.be/cB-LZw1nL-M